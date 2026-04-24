関西電力本店＝2025年3月、大阪市北区関西電力元役員らの金品受領や報酬補填の問題で、旧経営陣6人に対し関電が約19億円、株主が約94億円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が24日、大阪地裁（松阿弥隆裁判長）で開かれ、森詳介元会長と豊松秀己元副社長の本人尋問が実施された。森氏は報酬補填に関し「（嘱託の）業務に見合った報酬だ」と述べ、適正だったと主張した。関電の第三者委員会の報告書や訴状などによると、東日本大