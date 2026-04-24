ノルウェーの著名デザイナーが手がけた子供用椅子「トリップトラップ」に著作権の保護が及ぶかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第２小法廷（岡村和美裁判長）は２４日、「著作権は認められない」と判断した。同小法廷は、椅子などの実用品のデザインについて、「実用品の機能とは別個の創作的な表現と言える場合には著作権が及ぶ」との初判断も示した。その上で、著作権を認めるよう求めた販売会社「ストッケ」側の上告