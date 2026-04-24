「ＢＴＳ黒石１７周年記念ウェーブ２１杯」（２４日、平和島）雑賀勇貴（３５）＝大阪・１０７期・Ｂ１＝が初日５Ｒで５コースから３着と好走。レース後は「足は全体的にレベルが高い感じ。フルショットなら出て行く感じがあるし、様子を見ても少しのぞく。出足も良さそうだし、総じて悪いところがないです」と手応えをつかんでいた。２５日の２日目を見据えては「もう微調整くらいです。レースに集中するだけ」とキッパリ。