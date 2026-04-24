オリックスは24日、横山楓投手の登録を抹消した。今季はここまで7試合に登板して1勝1敗1ホールド、防御率3・00。直近の21日ロッテ戦では同点の6回に登板も、2失点で敗戦投手になっていた。チームは前日23日のロッテ戦が雨天中止に。28日からは1週間に5試合しかなく、先発投手が7人登録されている現状もあり、23日に先発予定だった寺西が中継ぎ待機するとみられる。再調整となった横山楓は、この日1軍の試合前練習に参加した