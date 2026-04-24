テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーは24日、アシスタントを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。自身の食生活の一端を明かすひと幕があった。番組ではこの日、恒例のパネル特集で、「最新研究長生きしたいシニアは肉医師が勧める『新』肉食慣習」をテーマに、ご長寿のシニアには、肉を食べる人が多いという事例を紹介。黒柳徹子が焼き肉を食べる様子をアップした動画を紹介したほか、立川