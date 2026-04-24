かつてドラマやバラエティ番組で活躍し、“癒やし系女優”の代表格として一時代を築いた飯島直子のシンプルすぎる食事風景が話題を集めている。「飯島さんは自身のInstagramで日常の食生活を定期的に公開しています。4月21日までに更新されたInstagramでは《今朝はおかずもなくシャケ瓶、佃煮こんぶ冷凍ごはん豚汁（よっちゃん産）》《やはりこれでは足りず、冷凍ごはんのおかわりか、甘い冷凍パンにするか悩み両方いただきまし