4月24日 発表 セガは4月24日、新プロジェクト“SEGA UNIVERSE”の始動を発表した。 「SEGA UNIVERSE」は、時代を彩ってきた不朽のタイトルの魅力を、多様なエンタテインメントコンテンツを通じて発信する新たなプロジェクト。「NO OLD, STAY GOLD」のコンセプトのもと、現行のタイトルとは異なる、ファンから今なお愛される往年の作品に光を当て、ゲームの世界を飛び越え、新たな楽しみ方を発信してい