ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）の打撃覚醒には理由があった。「シカゴサンタイムズ」は２３日（日本時間２４日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に４―１で勝利したことを詳報。その中で村上の５戦連発を含め直近６試合で１６本塁打、４４得点とＷソックス打線が爆発している理由をウィル・ベナブル監督が明かした。「彼らは本当に強い絆で結ばれている。シーズンを通して、チームのプレーがどんどん良くなっていく中で、