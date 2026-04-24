【NASEF JAPAN：正会員制度／地方支部制度の導入】 4月24日 発表 国際教育eスポーツ連盟ネットワーク 日本本部（NASEF JAPAN）は4月24日、新たに「正会員制度」と「地方支部制度」を導入すると発表した。 「全日本高校eスポーツ選手権」の開催、加盟校へのeスポーツ／ゲームを活用した教育教材の提供などを行なっているNASEF JAPAN。4月2日時点で670校を超える