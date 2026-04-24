球団記録更新する衝撃の5戦連発米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は開幕1か月で早くも実力をいかんなく発揮している。22日（日本時間23日）の敵地ダイヤモンドバックス戦では5試合連発となる10号2ラン。24試合での10号到達はチーム史上最速となった。この期間、敵地すらも脱帽させていた。19日（同20日）の敵地アスレチックス戦。村上は左腕スプリングスが投じた変化球を強振。打球は高々と舞い上がり、右翼席への