中国から帰化の186cm大型DF、フロンターレ育ちの19歳川崎フロンターレは4月24日、所属するDF関紱晴（かん・のりはる）が3月30日に日本国籍を取得したと発表した。現在19歳の関は、東京生まれで身長186センチ、体重74キロと恵まれた体格を持つ大型ディフェンダーで主にサイドバックでプレーをする。今回の発表により、中国から日本への帰化が完了した。経歴は松が谷FCを経て、川崎フロンターレU-10に加入。その後、U-12