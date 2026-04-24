ワーハピこと＜WORLD HAPPINESS＞が、東京の夏に9年ぶりに復活。6⽉28⽇に東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館で開催される。同イベントのゲストとして電気グルーヴと元ジャパンのドラマーであるスティーブ・ジャンセンの参加が発表となった。電気グルーヴは2014年、2016年、2017年の＜ワーハピ＞に参加しているなど、今回で4度目の出演となる。一方のスティーブ・ジャンセンはジャパン解散後、高橋