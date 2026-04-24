大相撲の春巡業が２４日、さいたま市のサイデン化学アリーナさいたまで行われた。幕内・翔猿（追手風）はこの日が３４歳の誕生日。「自分が３４歳って、なんか考えられないですね。肌年齢はまだ１０代なんですけどね」。普段から美肌への意識も高い翔猿らしく、心境を語った。先場所後、兄の元幕内・英乃海（木瀬）が現役を引退した。兄からは４月３日の引退会見の際、「少しでも長く現役をできるように頑張ってほしい」とエー