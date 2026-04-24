岡山シーガルズ バレーボールSVリーグ女子・岡山シーガルズは24日、2025-26シーズンで5人の選手が引退・退団すると発表しました。 引退するのは、山城愛心選手（アウトサイドヒッター／背番号7）、田口絢佳選手（ミドルブロッカー／背番号3）、城戸うらん選手（アウトサイドヒッター／背番号17）、船田芽依選手（リベロ／背番号22）です。 また、内山優衣選手（