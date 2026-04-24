香川オリーブガイナーズ元監督の西田真二さん（2019年撮影） 四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは元監督の西田真二さん（65）が球団アドバイザーに就任すると発表しました。 西田さんは2007年から2019年まで香川オリーブガイナーズの監督を務め、リーグ優勝を5回、独立リーグ日本一を3回達成。チームを常勝軍団と呼ばれる存在に導き、