東京ディズニーリゾートに、和をテーマにしたミッキーマウスとミニーマウスのグッズが2026年6月4日より登場します。和装姿のミッキーマウスとミニーマウスなどが描かれた、日本の伝統を感じさせるアイテムが多数ラインナップされます。浮世絵や水墨画のような、趣のあるデザインを楽しめるグッズコレクションです。 東京ディズニーリゾート「和をテーマにしたミッキーマウスとミニーマウスのグッズ」 発売日：2026