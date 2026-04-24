自民党はイラン情勢への対応について、停戦成立後もホルムズ海峡を自由に航行できない場合には「掃海艇等の派遣を検討すべき」などとする提言をまとめ、高市首相に手渡しました。この提言は、自民党がイラン情勢に関する関係合同会議を開いてまとめたものです。提言ではまず、「基本認識」として「最も重要なことはホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化」とした上で、「アメリカとイランによる停戦協議が合意に至るよう