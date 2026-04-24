プロ野球・日本ハムは24日、山本拓実投手を一軍登録、大川慈英投手と福島蓮投手の登録を抹消しました。山本投手は開幕一軍でスタートすると3試合のリリーフ登板で2度失点するなど防御率9.00となり、6日に登録抹消となっていました。ファームでは4試合登板し3試合で無失点。0勝1敗1セーブ、防御率5.40とし再昇格となりました。1年目の大川投手は19日に一軍初昇格を果たし、初登板となった同日の西武戦では8回から登板し、1アウトし