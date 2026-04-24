ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード女子、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２３日、インスタグラムを更新。２２日に日本ハム−楽天（エスコンフィールド）で始球式を行ったことを報告した。村瀬は「いつもお世話になっているモンスターエナジーさんの『モンスターエナジーＤＡＹ』始球式」」と記述。「日本ハムファイターズ様からお祝いのケーキも頂きました。ありがとうございました」と感謝した。