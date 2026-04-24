楽天の前田健太が24日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた投手練習に合流した。右脚の負傷のため1軍を離れていた。来週中の登板が有力で「しっかり調整して、治して戻って来られた。しっかり貢献できるように頑張りたい」と力を込めた。7日の日本ハム戦の四回途中に右ふくらはぎをつって降板。数日後からキャッチボールを再開し、21日の2軍登板ではロッテ相手に5回を60球、無失点と好投し「しっかりと力を入れて投げて問題