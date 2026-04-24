政府が、スタートアップ（新興企業）の製品購入を通じ、事業展開を支援する制度の導入を検討していることが24日分かった。軍民両用品や人工知能（AI）、サイバーセキュリティーなど、高市政権が重点的に支援する17分野が対象。企業の売り上げ拡大や信用力向上を後押しする狙いがある。24日に政府の会議で提示。夏にまとめる日本成長戦略に盛り込む方針だ。スタートアップに関しては、革新的な製品やサービスを開発しても、販