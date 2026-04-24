各社ともに好調…？2026年4月29日から始まる「ゴールデンウィーク」。中東情勢の緊迫や原油高騰による実質的な運賃値上げなどが話題となっているなか、航空会社各社の予約状況が発表されています。どのような変化があったのでしょうか。【画像】ホントだ…これが「JAL・ANAの2026年GW航空便」予約状況ですJAL（日本航空）のゴールデンウィークの予約状況は、国内・国際ともにコロナ後のゴールデンウィークとしては過去最高の予