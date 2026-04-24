犬が飼い主に素っ気ないときの心理 1.安心しきっている 犬が飼い主に素っ気ないのは、安心しきっているからです。 飼い主への安心感が強いのです。常にベタベタしたり、後をついて回ったりしなくても、不安を感じることなく落ち着いていられるのです。 信頼関係を十分に築くことができているというサインでもありますし、生まれ持った性格が落ち着いている場合もありますし、育て方や暮らす環境が影響していること