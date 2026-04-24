Spotifyは、任天堂とコラボレーションして、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開に合わせたグローバル特別企画を開始した。ゲーム楽曲の期間限定配信やアプリ内演出を行うほか、日米で屋外広告を掲載する。 ゲーム楽曲の配信と公式プレイリスト コラボレーションの一環として、スーパーマリオブラザーズ40周年を記