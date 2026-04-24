無印良品を展開する良品計画は、会員プログラム「MUJI GOOD PROGRAM」会員向けに、ポイントが5倍になる「GOOD POINT WEEK」を初めて開催する。期間は4月29日～5月6日。 「GOOD POINT WEEK」は、全国の無印良品の店舗とネットストアで開催される。購入に応じたポイント還元は、通常ポイントは購入日の翌日、ネットストアでは商品配送完了日の翌日に付与される。キャンペーンで還元される残りの4倍分は、6月下