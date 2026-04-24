今月１４日に山形県南陽市で発生した大規模火災は、消防の調査で８つの建物に被害が出て、焼失面積は９８０平方メートル余りにのぼることがわかりました。 【画像】火災発生日の様子（14日撮影） この火災は今月１４日に南陽市漆山で発生したものです。けが人はいませんでしたが、現場は住宅密集地で広範囲が焼けました。 消防の調査で住宅５棟と小屋１棟が全焼したほか住宅と車庫それぞれ１棟が部分的に焼け、合わせて８