グラスノーが8回無失点の快投を見せた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月23日、敵地でのジャイアンツ戦に3−0で勝利。先発のタイラー・グラスノーは8回105球を投げて1安打無失点9奪三振の好投で今季3勝目をマークした。防御率は2.45となっている。【動画】8回1安打無失点！グラスノーの快投をチェックドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は自身のXで「ドジャースの“先発4番手”は、他のほとん