航空各社は今月29日から来月6日までのゴールデンウイーク期間の予約状況を発表しました。ANAグループの国際線の予約数は、およそ27万人で、去年と比べて12％増加しました。アジア方面の路線が好調だということです。JALグループはおよそ17万人で、3％ほど増加していて、北米や東アジアの路線が好調です。また、国内線の予約数は、ANAグループがおよそ120万人、JALグループがおよそ78万人で、下りのピークは今月29日と来月2日、上り