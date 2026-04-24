飛行機内でのモバイルバッテリーの利用がきょうから禁止されました。モバイルバッテリーから発火する事故が相次いでいることを受け、国土交通省はきょうから、日本国内を発着する航空機に持ち込むモバイルバッテリーに関するルールを変更しました。一つ目は、機内でモバイルバッテリーを使ってスマートフォンなどを充電することが禁止されます。そして、モバイルバッテリーの持ち込みは1人2個までに制限。さらに、機内でモバイルバ