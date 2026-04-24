◇出場選手登録【日本ハム】山本拓実投手（中継ぎ強化）【オリックス】平沼翔太外野手（野手強化）【中日】土田龍空内野手（脳振とう特例代替選手）、山本泰寛内野手（内野強化）【ヤクルト】拓也投手（中継ぎ強化）◇同抹消【日本ハム】大川慈英投手（再調整）、福島蓮投手（登板機会なし）【オリックス】横山楓投手（再調整）【楽天】田中千晴投手（再調整）、滝中瞭太投手（登板機会なし）【西武】菅井信也投手（再調整）【広島