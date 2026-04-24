勝沼醸造は5月23日、ワイナリーのテラスを舞台としたフリーイベント「Katsunuma Vinyly Vol.5」を開催する。勝沼醸造本社外観同イベントは、同社を象徴する白ワイン「アルガブランカ クラレーザ 2025」の解禁を目前に控えたプレ・イベントとして実施する。アルガブランカ クラレーザ当日は、DJ Naoki Otaが紡ぐ洗練された音楽とともに、リリース間近の「アルガブランカ クラレーザ 2025」を飲み放題で楽しめる。先着100名には、