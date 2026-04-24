プロ雀士・モデルの岡田紗佳さんが4月24日、自身のXを更新。グラビア撮影でまさかの筋肉痛になったオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】「もっと反って！」グラビア撮影でまさかの筋肉痛にオフショット公開岡田さんは床に横たわり、脚をくの字に曲げて体を大きく捻ったポーズをとるオフショット画像を投稿。 他にも、ブリッジをするような奇抜なポーズをとるオフショットを添えて、