4月21日、『ハローキティ』をはじめとする450以上のキャラクタービジネスを展開する株式会社サンリオが、新たにゲーム事業への参画を表明した。【写真】サンリオキャラが大集合！公開されたかわいすぎるビジュアルサンリオと東映がゲーム事業に参入「サンリオは初の自社パブリッシングによるゲームブランド『サンリオゲームズ』を立ち上げると発表しました。今年の秋には、第1作目タイトルとして『NintendoSwitch/NintendoSwit