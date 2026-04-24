飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。4Rを制したのは佐藤貴也（41＝浜松）。8枠から4周目できっちり先頭。地力の違いを見せつけた。「前検日にロッド交換。ここはスタートを思い切って行けるのがいいですね。エンジンはいい。今後の調整は夜の時間帯に乗ってから考える。消音マフラーでドドド（不整振動）もなくなった」。現状、不満のない仕上がりのようだ。