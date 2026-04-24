自民党の「茶業振興議員連盟」の代表が鈴木農水大臣と面会し、燃油や石油製品について、安定的に調達するよう対応を求めました。上川陽子議員「今日は緊急提言をお持ちしました。安定的な調達が難しくなるのではないかとこういう状況の中で切実な声をいただいている」鈴木憲和 農水大臣「我々も大変緊張感をもって受け止めたいと思います」上川議員らは鈴木大臣に供給不安が広がる燃油や石油製品について安定調達を求める緊急