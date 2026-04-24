ＡＩ研究の第一人者として知られる東大の松尾豊教授は大学発のスタートアップ支援にも力を入れている。２７〜２９日に開かれる「ＳｕｓＨｉＴｅｃｈＴｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」ではトークイベントに登壇する予定だ。東大松尾・岩澤研究室（松尾研）では、これまでに４２社が起業した。スシテックについて、「海外と日本のスタートアップがコミュニケーションをとり、海外に出ていけるきっかけにしてほしい」と