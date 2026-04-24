日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。中日は土田龍空選手と山本泰寛選手を1軍登録しました。土田選手は、6年目の内野手。今季はファームで17試合に出場し、打率.314、1本塁打8打点と打撃面でアピールし、22日のくふうハヤテ戦では3安打を記録しました。今季初昇格で1軍定着を目指します。山本選手は複数ポジションをこなすプロ11年目の内野手。今季はファームで11試合に出場し打率.286、打点3の成績を残しています。直近3試合で