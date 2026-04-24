丈夫な足腰を作るにはどうしたらいいのか。整形外科医の中山潤一さんは「ただのウォーキングより効果的な体操がある。1日1分、片足を5センチ上げるだけで転倒予防や筋力アップが期待できるので参考にしてほしい」という――。※本稿は、中山潤一『動ける体が大復活する1分体操』（アスコム）の一部を抜粋・再編集したものです。■「1分5センチ」がヨボヨボ化を防ぐまずは、片足を軽く前に上げる体操です。それだけで、立ち上がると