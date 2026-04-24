“子犬系男子”の愛らしさと、ここぞという時の男らしさ。そのギャップに、トークィーンズたちも完全に心をつかまれた――。23日のフジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00〜)では、Snow Man・向井康二の“本気デート企画”完結編を放送。前週のドライブデートに続き、今回はスキー場でのスノーボードデートからキャンプ場でのサプライズまで披露され、スタジオメンバーから絶賛の声が相次いだ。指原莉乃今回