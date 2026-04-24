不安や悩みを解消するにはどうすればいいか。習慣化コンサルタントの古川武士さんは「脳はまったく未知なるもの、予測不能なものに『危険』を察知し、不安と恐怖という感情を湧き上がらせる。心のエネルギーが奪われている状態を解消するには『ネガティブリスト』として紙の上に書き出すといい」という――。※本稿は、古川武士『頭と心がすっきりする書く習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yamasa