N-LaBoは、同社が運営する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」のスキンケアアイテムが、『美ST 2026年6月号 特別版』(4月17日発売)に付録として採用されたことを発表した。HARICCHI 「ハリ育成極上セット」付録は、累計販売45万本を超えるベストセラー美容液とシートマスクがセットになった「ハリ育成極上セット」。予約分は即刻完売した注目の付録セットとなる。セットに含まれているのは、肌の土台(角質層)に着目した"根幹美容液"「ハリ