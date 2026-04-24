身体のパフォーマンスを高めるには何をすればいいか。スポーツトレーナーで理学療法士の中野崇さんは「同じパワーが発揮できるのであれば、筋力への依存度は低いほうがいい。筋力だけに頼らず大きなパワーを発揮するには『身体操作』を取り入れる必要がある」という――。※本稿は、中野崇『最強の身体操作 プロが実践する連動スキルの磨き方』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／eggeeggjiew※写真はイ