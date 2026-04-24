デベロップは5月7日、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 花園インター」を、埼玉県深谷市に開業する。R9 HOTELS GROUPとしては全国142店舗目、埼玉県内では3店舗目の出店となる。HOTEL R9 The Yard 花園インター外観同ホテルは関越自動車道「花園IC」から車で約3分、秩父鉄道「ふかや花園駅」から徒歩約5分という好立地に位置する。近隣の工業団地への出張需要に加え、徒歩圏内の「ふかや花園プレミアム・アウトレット」やゴル