【タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校】 5月2日～ 順次発売 価格：1回820円 タイトーは、タイトーくじの新商品として「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」を全国のファミリーマート（一部店舗を除く）にて、5月2日より順次発売する。価格は1回820円。 “はずれなし”のタイト}