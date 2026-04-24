オリックスの山岡泰輔投手が、１軍昇格に向け最終調整を続けている。山岡はプロ10年目の今季、3年ぶりに先発に転向。開幕までのオープン戦2試合で0勝2敗、防御率2.00で開幕1軍入りを逃し、2軍で調整を続けてきた。「言い訳になってしまうので伝え方が難しいのですが、中継ぎの時のようにガーっというアドレナリンというのか、（それが）毎回、毎回出ないんです。先発の感覚を忘れているというか、なんとなく入ってしまってそ