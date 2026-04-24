日本語で育まれる思考はどのようなものか。元内閣府事務次官の松元崇さんは「縄文時代のように1万年以上にもわたって戦乱のない時代というのは、世界の歴史にはおよそ記録されていない。その縄文時代のDNAを受け継ぐ日本語には、人々を幸せにする力があるはずだ」という――。※本稿は、松元崇『武器としての日本語思考』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／tdub_video※写真はイメージです - 写真＝iStoc