マイケル・ジャクソンの伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」が今週末の全米公開を前に、欧州など一部の国で２２日に封切られ、初日の興行収入がミュージシャンの伝記映画としては史上最高額を記録したと米芸能ニュースサイト「デッドライン」が２３日伝えた。一方、マイケルの児童への性的虐待疑惑を訴え続けるドキュメンタリー作家は、同作品が、その問題に「一切触れずに、どうやって彼の真実の物語を語ることができるのか」