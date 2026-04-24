丼ぶりと京風うどんのなか卯は、2026年4月28日から、「うな重」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記【画像】「うな重」「うなぎあいがけ親子丼」はこちら同店のうなぎは、じっくりと焼いた後に丁寧に蒸すことで余分な脂を落とし、旨みを凝縮した人気商品。特製だれをつけて焼く工程を3度繰り返すことで、外は香ばしく、中はふっくらとした食感の蒲焼に仕上げている。さらに、“こだわり卵”を使った錦糸卵とともに味わえる