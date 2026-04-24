にんべんは4月28日〜5月31日、東京･日本橋で開催されるイベント「SUMO WEEK in COREDO室町」に合わせ、「ささみブロッコリーのせかつぶしめし」の販売を開始する。「日本橋だし場 本店」にて数量限定で販売する。テイクアウト価格で税込600円。相撲の魅力を体感できるコンテンツが集う「SUMO WEEK in COREDO室町」では、高タンパクな「造」、栄養満点の「満」、甘いもので「癒」という3つのテーマで、特別メニューを提供する。にん