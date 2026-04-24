あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「年間パスポート」の略語は？「年間パスポート」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字1文字とカタカナ2文字で表しますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「年パス」でした！年パスとは、美術館・博物館などの展示施設や遊園地などのアミューズ